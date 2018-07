Twórca "Avengers" i "Firefly" o wiktoriańskich superbohaterkach

Getty Images © Christopher Polk



HBO dało zielone światło projektowi. To nowy serial twórcy, Jossa Whedona.Będzie to osadzona w czasach wiktoriańskich opowieść o kobietach, które odkrywają, iż posiadają nadprzyrodzone umiejętności. Będą musiały walczyć nie tylko z nietolerancją i opresyjnym społeczeństwem, ale też z potężnymi wrogami, którzy zagrażają całemu światu. "To będzie najambitniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyłem" - zapowiada artysta. A my zacieramy ręce.Stacja wygrała rywalizację m.in. z Netflixem. Whedon będzie scenarzystą, reżyserem, producentem wykonawczym oraz showrunnerem serialu.