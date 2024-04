Twórca "Bone Tomahawk" powraca! Przejmie film Michaela Manna

"The Big Stone Grid" – co wiemy o filmie?

Jego ton ponoć można porównać z słynnymi filmami " Siedem Davida Finchera i " Maratończyk Johna Schlesingera . Bohaterami filmu będą dwaj odznaczeni detektywi z Nowego Jorku, którzy odkrywają serię wymuszeń i brutalnych morderstw w mieście.Scenariusz napisany przez Zahlera krąży po Hollywood od ponad dekady. W 2011 roku kupiło go Sony Pictures, a, przepisując miejsce akcji na Los Angeles. Projekt upadł, a teraz powrócił do swojego autora. Zahler rozpoczynał swoją karierę jako pisarz i scenarzysta. W 2015 roku przeniósł się za kamerę, realizując krwawy western " Bone Tomahawk ". Główne role zagrali Kurt Russell Dwa lata później na ekranach pojawił się ", historia byłego pięściarza, który trafia do więzienia za przemyt narkotyków i musi wywalczyć sobie miejsce w tamtejszej hierarchii. Tym razem w roli głównej wystąpił Vince Vaughn , a partnerowali mu Don Johnson W trzecim i na razie ostatnim filmem Zahlera jest " Krew na betonie " – opowieść o dwóch policjantach ( Vaughn Mel Gibson ), którzy po zawieszeniu przez przełożonych zstępują na ścieżkę przestępców i okradają lokalnych gangsterów.