Twórca "Martwego zła" poprawi "Chaos Walking"

Getty Images © John Lamparski



Tytuł tej produkcji okazał się proroczy. Tomem Hollandem oraz Daisy Ridley weszło w okres kolejnych dokrętek. Widowisko w reżyserii Douga Limana ) trafiło na ich czas pod opiekę Fede Alvareza ). Liman pracuje oczywiście na planie razem z Alvarezem , a "dodatkowe zdjęcia" trwają właśnie w Atlancie. Lionsgate przeznaczyło na nie podobno 15 milionów dolarów i mają potrwać trzy tygodnie. Przypomnijmy też, że główne zdjęcia ruszyły w sierpniu 2017 roku, a datę premiery zaplanowano początkowo na 1 marca 2019. Decydenci studia, którzy obejrzeli w zeszłym roku pierwsze wersje montażowe filmu, uznali jednak, że nie nadaje się on do dystrybucji.Nie jest to nowość w karierze Limana , który regularnie miewa problemy na planie. Procesy realizacji wielu jego filmów - m.in. "czy- uznaje się za "burzliwe". Każdy z nich odniósł jednak sukces.Film jest ekranizacją książki Patricka Nessa . Jej akcja rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której ludzie kolonizują obcą planetę. Kiedy infekcja zwana Hałasem uzewnętrznia wszystkie ludzkie myśli, na świecie rozprzestrzenia się chaos. Obca rasa wykorzystuje to, by wypowiedzieć wojnę homo sapiens. Tylko młody Todd Hewitt może powstrzymać międzygalaktyczny konflikt.