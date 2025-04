Twórca "Sukcesji" znowu o bogaczach. Znamy datę premiery "Mountainhead"

O czym opowie "Mountainhead"?

Motorem akcji ma być amerykański kryzys finansowy, popychający ich działania w określone strony. Wygląda na to, że akcja będzie toczyć się w górskiej rezydencji.W obsadzie są również Hadley Robinson David Thompson , Ami MacKenzie i Ava Kostia. Armstrong napisał scenariusz i stanął za kamerą. Zdjęcia mają dobiec końca w tym tygodniu. Ekipa rozpoczęła prace niecały miesiąc temu w Park City w stanie Utah. Wygląda na to, że postprodukcja będzie błyskawiczna, bo HBO zapowiedziało premierę naDla Armstronga nie jest to pierwsza praca nad pełnym metrażem; twórca jest też bowiem współautorem komedii " Zapętleni ", " Cztery lwy ", " The Day Shall Come " czy " Zjazd ". Za tę pierwszą, wraz z Armando Iannuccim Tonym Roche , otrzymał w 2010 Oscarową nominację.Przypomnijmy, że napisana przez Jessego Armstronga Sukcesja " to serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość. Serial z miejsca został ogromnym hitem, uznanym za jedną z najlepszych produkcji telewizyjnych XXI wieku. Świadczy o tym też wysoka średnia - średnia ocen od krytyków na Filmwebie wynosi aż 9,1/10.