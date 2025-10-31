"To: Witajcie w Derry" przebojem. HBO ujawnia wyniki oglądalności

Serial "To: Witajcie w Derry" okazał się dobrą inwestycją dla HBO i HBO Max. Tak przynajmniej wynika z pierwszych danych o oglądalności.
Prequel "To" trzecim najchętniej oglądanym serialem w historii HBO Max
HBO przedstawiło na razie dane z oglądalności pierwszego odcinka w ciągu pierwszych trzech dni obecności na platformie. Łączna widownia wyniosła 5,7 miliona
. Dane dotyczą nie tylko platformy HBO Max, ale również stacji HBO. Nie uwzględniają globalnej widowni, lecz jedyni amerykańską.
Oznacza to trzeci najlepszy debiut w historii platformy. Lepiej wystartowały tylko "Ród smoka"
(prawie 10 milionów widzów pierwszego dnia) i "The Last of Us"
(które tylko pierwszego dnia miało widownię na poziomie 4,7 mln).
Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To
" i "To: Rozdział drugi
". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.
W obsadzie serialu znaleźli się: Taylour Paige
, Jovana Adepo
, Chrisa Chalk
, Jamesa Remar
, Stephena Rider
, Madeleine Stowe
, Rudy'ego Mancuso
oraz Billa Skarsgårda
.
Oceniamy pierwszy odcinek "To: Witajcie w Derry"