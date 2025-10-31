Newsy Seriale "To: Witajcie w Derry" przebojem. HBO ujawnia wyniki oglądalności
"To: Witajcie w Derry" przebojem. HBO ujawnia wyniki oglądalności

Serial "To: Witajcie w Derry" okazał się dobrą inwestycją dla HBO i HBO Max. Tak przynajmniej wynika z pierwszych danych o oglądalności.

Prequel "To" trzecim najchętniej oglądanym serialem w historii HBO Max



HBO przedstawiło na razie dane z oglądalności pierwszego odcinka w ciągu pierwszych trzech dni obecności na platformie. Łączna widownia wyniosła 5,7 miliona. Dane dotyczą nie tylko platformy HBO Max, ale również stacji HBO. Nie uwzględniają globalnej widowni, lecz jedyni amerykańską.


Oznacza to trzeci najlepszy debiut w historii platformy. Lepiej wystartowały tylko "Ród smoka" (prawie 10 milionów widzów pierwszego dnia) i "The Last of Us" (które tylko pierwszego dnia miało widownię na poziomie 4,7 mln).

Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział drugi". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.  

W obsadzie serialu znaleźli się: Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalk, Jamesa Remar, Stephena Rider, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda.

