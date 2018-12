Twórca "Tabu" zrobi z Jake'a Gyllenhaala złodzieja helikoptera

Getty Images © Nicky J Sims



Dwa lata temu informowaliśmy o planach Netfliksa dotyczący realizacji filmu. Jego gwiazdą i producentem ma być Jake Gyllenhaal . Okazuje się, że projekt nie zniknął, jak wiele mu podobnych. Portal Deadline podaje, że właśnie wybrano jego scenarzystę. Został nim twórcaFilm będzie ekranizacją książki Jonasa Bonniera. To opowieść o uprowadzeniu helikoptera, do którego doszło naprawdę w 2009 roku w Sztokholmie. Gang rabusiów wykorzystał maszynę do kradzieży 6,5 milionów dolarów. Był to pierwszy napad z wykorzystaniem helikoptera w historii Szwecji. Siedmiu rabusiów udało się schwytać, ale pieniędzy nie odzyskano.Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia.