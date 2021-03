Twórcy "Stranger Things" zekranizują dla Netfliksa "Talizman" Kinga

Jak podaje serwis Deadline, trwają prace nad serialową ekranizacją powieści Stephena Kinga Petera Strauba pt. "Talizman". Przedsięwzięcie powstaje dla Netfliksa.Wśród producentów wykonawczych serialu znaleźli się Steven Spielberg Stephen King oraz twórcy " Stranger Things " bracia Duffer . Stanowisko scenarzysty oraz showrunnera piastuje Curtis Gwinn (" Stranger Things ").Jack Sawyer, dwunastoletni syn chorej na raka aktorki, wyjeżdża wraz z nią z Kalifornii do opustoszałego miasteczka letniskowego w New Hampshire. Jack nie chce dopuścić do świadomości choroby matki. Poznaje starego dozorcę wesołego miasteczka, który ujawnia mu zdumiewającą prawdę. W równoległym do naszego świecie, zwanym Terytoriami, Dwójniczka jego matki, Laura DeLoessian, również jest śmiertelnie chora. Tylko Jack może uratować obydwie kobiety – jeśli pójdzie na drugi koniec kontynentu, gdzie w groźnym, pełnym zła czarnym hotelu znajduje się Talizman o uzdrawiającej mocy. Jack rusza więc na heroiczną wyprawę przeskakując między dwoma światami, przeżywając niesamowite przygody, poznaje wrogów i przyjaciół. Przede wszystkim jednak dorasta i staje się godnym Talizmanu. Jego wyprawa ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, niż sobie pierwotnie wyobrażał. (opis wydawcy)Przypomnijmy: swego czasu stacja TNT rozważała ekranizację "Talizmanu" w formie miniserialu. Projekt nigdy nie doszedł jednak do skutku.