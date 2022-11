W te Święta "Fallout 76" zabierze nas ciężarówką do Nuka-World!

"

Odważnym założeniem będzie, że każdy pamięta czerwone ciężarówki Coca-Coli, których pojawienie się w reklamach oznaczało jedno – że coraz bliżej Święta. I chociaż czasy się zmieniają i nie uświadczymy już rubasznego Mikołaja w tym wydaniu, to jedno pozostaje bez zmian – wojna, ona się nigdy nie zmienia. Na szczęście z każdym kolejnym sezonem coraz bardziej zmienia się, który pomimo gargantuicznie złego startu, wychodzi na prostą i przykuwa do ekranów coraz szersze rzesze fanów serii.W 11. sezonie o podtytule "Nuka-World" gracze będą mieli okazję zwiedzić park rozrywki, który pierwszy raz pojawił się w " Fallout 4 ". Oprócz gier lunaparkowych, nowych wydarzeń publicznych i nowego, gigantycznego bossa regionu, na śmiałków będzie czekała nowa plansza sezonowa do zapełnienia. Posiadacze aktywnej subskrybcji Fallout 1st będą mogli cieszyć się długo wyczekiwaną nowością – nieograniczonym zasobnikiem na amunicję!Jeśli myśleliście o tym, żeby dać szansę produkcji Bethesdy, to 11. sezon może być na to dobrą okazją!