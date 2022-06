WIDEO: Zakazana miłość Harry'ego Stylesa w filmie "My Policeman"

Zwiastun filmu "My Policeman"



O czym opowiada "My Policeman"



Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun melodramatu " My Policeman " z piosenkarzem Harrym Stylesem Emmą Corrin (" The Crown ") w rolach głównych. 21 października film trafi do wybranych kin w Wielkiej Brytanii, a 4 listopada zadebiutuje na serwisie streamingowym Prime Video.Akcja filmu rozpoczyna się w latach 90., kiedy to do domu Toma ( Styles ) i Marion ( Corrin ) przybywa Patrick ( Dawson ). Jego obecność ożywi dramatyczne wspomnienia sprzed 40 lat. Są lata 50. Młoda nauczycielka Marion jest po uszy zakochana w przystojnym Tomie, policjancie i najlepszym przyjacielu jej brata. Postanawia za wszelką cenę zostać jego żoną, ignorując znaki sugerujące, że być może nie jest on jej przeznaczony. W Tomie zakochuje się bowiem Patrick, kustosz z Muzeum Brighton. Dzięki niemu Tom odkrywa prawdę o sobie samym. Jednak w czasach, kiedy homoseksualizm był w Wielkiej Brytanii karany więzieniem, lepiej dla Toma jest ulec awansom Marion i się z nią ożenić. Dwie osoby dzielą między siebie czas z Tomem, aż jedno z nich nie wytrzyma i się złamie...Film wyreżyserował Michael Grandage , który wcześniej nakręcił " Geniusza " z Colinem Firthem Jude'em Lawem . Autorem scenariusza jest Ron Nyswaner , nominowany swego czasu do Oscara za " Filadelfię ".