WIDEO: Międzyplanetarna wojna w 6. sezonie "The Expanse"

"The Expanse" – o czym opowiada serial?

"The Expanse" – co się wydarzy w szóstym sezonie?

Finałowy sezon serialu " The Expanse " zadebiutuje na Prime Video już 10 grudnia. Zobaczcie napakowany akcją zwiastun:Akcja " The Expanse " toczy się w odległej przyszłości. Układ Słoneczny został skolonizowany, jednak stosunki między Ziemią, Marsem a Pasem Asteroid nie należą do przyjaznych. Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do wojny, a w konsekwencji do zagłady ludzkości.Serial, który zadebiutował w 2015 roku, jest adaptacją powieści "Przebudzenie Lewiatana" autorstwa Daniela Abrahama Tya Francka (publikują oni pod pseudonimem James S.A. Corey). Początkowo projekt był realizowany dla znanej z niskobudżetowych horrorów i filmów science-fiction stacji Syfy. Po trzech sezonach zrezygnowała ona jednak z tytułu, a wówczas prawa do niego przejął Amazon. Niestety na krótko przed emisją piątego sezonu serwis ogłosił, że planuje zakończenie produkcji. Szósty sezon ma być zarazem ostatnim.Serial zdobył uznanie widzów i krytyków nie tylko ze względu na stronę wizualną. Docenili oni także historię, której bohaterowie zostali uwikłani w politykę wrogich planet. W rolach głównych Thomas Jane W Układzie Słonecznym trwa wojna. Marco Inaros ( Keon Alexander ), stojący na czele Wolnej Marynarki, wciąż przeprowadza ataki na Ziemię i Marsa. Trudna sytuacja przyczynia się do spięć między członkami załogi Rosynanta. Wówczas Chrisjen Avasarala ( Shohreh Aghdashloo ) podejmuje odważną decyzję i wysyła Bobbie Draper ( Frankie Adams ), byłą marsjańską marine, na tajną misję, która może zaważyć na losach konfliktu.Sezon będzie się składał z sześciu odcinków.