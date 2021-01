WIDEO: Zobaczcie fragment "Burrow", krótkometrażówki Pixara

Disney zaprezentował krótki fragment filmu " Burrow ". Wy możecie go obejrzeć poniżej: Burrow " to najnowsza krótkometrażówka studia Pixar . Prezentowana jest przed ich nową pełnometrażową animacją " Co w duszy gra ". Pozbawiony dialogów film jest historią królicy, która zachwycona jest swoim małym, ale własnym domem. Niestety jej szczęście przerywa niespodziewane najście sąsiada, który ma znacznie większe ambicje, jeśli chodzi o wygodną norkę. Królica zaczyna więc kopać, by znaleźć się jak najdalej od pogardliwego i osądzającego wzroku sąsiadów...Film wyreżyserował Madeline Sharafian , która wcześniej była w zespole pracującym nad animacją Pixara " Coco ".