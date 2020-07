Weinstein ma kolejny problem: jest sprzeciw wobec ugody

Ugoda, którą zakończył się w Nowym Jorku zbiorowy pozew sądowy przeciwko Harveyowi Weinsteinowi i The Weinstein Company, została właśnie zakwestionowana. Do sądu wpłynął formalny sprzeciw wobec opiewającego na 19 milionów dolarów porozumienia., czytamy w dokumencie, który krytykuje rozwiązanie, by utworzyć 19-milionowy fundusz rozliczeniowy dla powodów., argumentują przeciwnicy ugody. Za sprzeciwem stoją Wedil David , Dominique Huett, Kaja Sokola , Rowena Chiu, Zelda Perkins, i Tarale Wulff, których prawnicy wystosowali dokument.Przedstawiciele Weinsteina szybko wystosowali odpowiedź, tłumacząc trudne położenie swojego klienta:Podupadający na zdrowiu Weinstein przebywa chwilowo w zakładzie Wende Correctional Facility niedaleko Buffalo. W marcu został skazany na 23 lata więzienia w procesie o dwa przestępstwa seksualne. Nawet jeśli - mimo sprzeciwu - nowojorski proces zakończy się ugodą, przeciwko byłemu producentowi wciąż toczą się kolejne postępowania prawne.