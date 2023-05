Wiemy, ile trwa "Mission: Impossible 7". To najdłuższa część cyklu

Ile trwa "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One"?

Co wiemy o "Mission: Impossible - Dead Reckoning – Part One"?

"Mission: Impossible" w podcaście Mam parę uwag

Ujawniono czas trwania widowiska. Wiadomo już, że będzie to najdłuższy jak dotąd film z serii. Wciąż będzie jednak krótszy niż przewidywano.Czas trwaniabył przedmiotem wielu spekulacji. W marcu Bob Bakish, prezes Paramount Global stwierdził, że film wymaga cięć. W ubiegłym tygodniu Twitter obiegła niepotwierdzona informacja, jakoby najnowsza odsłona przygód agenta Ethana Hunta miała trwać 2 godziny i 45 minut. Jak podaje portal IGN, produkcja będzie jednak krótsza –. Zobaczcie zwiastun:Szczegóły fabułynie są na razie znane. Swego czasu reżyseruchylił jednak rąbka tajemnicy w wywiadzie udzielonym magazynowi "Empire". Odniósł się w nim m.in. do tytułu i jego związku z wydarzeniami przedstawionymi w produkcji.Terminwywodzi się z nawigacji i w wolnym tłumaczeniu oznacza martwy rachunek. Jest to proces obliczania własnej pozycji, zwłaszcza na morzu, nie za pomocą punktów orientacyjnych, obserwacji astronomicznych lub elektronicznej nawigacji, lecz poprzez oszacowanie kierunku i przebytej odległości.– powiedział.Poza, który ponownie wcieli się w, do swoich ról powrócą m.in.(jako agent),(jako) i(jako). Jednym z duchów przeszłości prześladujących głównego bohatera będzie grany przez. W jednej z ról pojawi się także, na tym etapie nie wiadomo jednak, kim jest jego bohater.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o cyklu