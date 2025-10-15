Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Miastem Łódź oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, zapraszają osoby związane z filmem do udziału w projekcie "13 filmów na 130 lat kina".
Chcemy wyłonić 13 najlepszych filmów światowych i 13 najlepszych filmów polskich z okazji zbliżającej się 130. rocznicy pierwszego pokazu braci Lumière.
Pytamy osoby z branży filmowej o najlepsze, najważniejsze lub najpiękniejsze filmy w historii kina. Mamy nadzieję, że zbudowane przez uczestników zestawienie stanie się inspiracją dla kolejnych widzów i przyszłych pokoleń kinomanów.
Termin wypełniania ankiet: 31.10.2025 r.
Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia "12 filmów na 120 lat kina", zrealizowanego w Muzeum Kinematografii w 2015 roku. Ankietę znajdziecie TUTAJ.
