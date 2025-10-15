Newsy Filmy Wybierz 13 filmów na 130 lat kina
Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Wybierz+13+film%C3%B3w+na+130+lat+kina-163406
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Miastem Łódź oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, zapraszają osoby związane z filmem do udziału w projekcie "13 filmów na 130 lat kina".


Chcemy wyłonić 13 najlepszych filmów światowych i 13 najlepszych filmów polskich z okazji zbliżającej się 130. rocznicy pierwszego pokazu braci Lumière.

Pytamy osoby z branży filmowej o najlepsze, najważniejsze lub najpiękniejsze filmy w historii kina. Mamy nadzieję, że zbudowane przez uczestników zestawienie stanie się inspiracją dla kolejnych widzów i przyszłych pokoleń kinomanów.

Termin wypełniania ankiet: 31.10.2025 r.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia "12 filmów na 120 lat kina", zrealizowanego w Muzeum Kinematografii w 2015 roku. 

Ankietę znajdziecie TUTAJ.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Filmy

WFF 2025: Recenzujemy "Niebo" i "Anioła stróża". Co śmieszy, co straszy?

Filmy

Manager The Beatles obsadzony

Filmy

Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

Filmy

Vin Diesel o Xanderze Cage'u. Co z "xXx 4"?

1 komentarz
VOD Seriale

Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest"

2 komentarze
Filmy

PLOTKA: Hugh Jackman zostanie w Marvelu na lata?

9 komentarzy