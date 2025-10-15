Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

Chcemy wyłonić 13 najlepszych filmów światowych i 13 najlepszych filmów polskich z okazji zbliżającej się 130. rocznicy pierwszego pokazu braci Lumière.Pytamy osoby z branży filmowej o najlepsze, najważniejsze lub najpiękniejsze filmy w historii kina. Mamy nadzieję, że zbudowane przez uczestników zestawienie stanie się inspiracją dla kolejnych widzów i przyszłych pokoleń kinomanów.Termin wypełniania ankiet: 31.10.2025 r.Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia "12 filmów na 120 lat kina", zrealizowanego w Muzeum Kinematografii w 2015 roku.