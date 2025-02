Yorgos Lanthimos szykuje nowy film. Czy Emma Stone w nim zagra?

Lanthimos o kobiecie-zabójczyni. Czy to rola idealna dla Emmy Stone?

Jak donosi portal The Film Stage, nowym projektem Lanthimosa jest. To ekranizacja nowelipod tym samym tytułem.Szczegóły filmu nie są na razie znane. Jednak biorąc pod uwagę to, o czym książka opowiada, można spodziewać się wkrótce informacji o tym, że gwiazdą filmu zostanie. Aktorka wystąpiła już w czterech filmach Lanthimosa (i jednym krótkim metrażu).to bowiem historia Aimée Joubert. Kobieta jest profesjonalną zabójczynią. Jest chłodna, metodyczna, trzyma emocje na uwięzi. Swoją urodę i seksapil wykorzystuje, by zbliżyć się do ofiary, zmanipulować ją i ostatecznie wyeliminować. Wraz z rozwojem fabuły jej wykalkulowane życie zacznie się komplikować...Tymczasem w tym roku do kin ma trafić. Ten film Lanthimos nakręcił na podstawie koreańskiej komedii " Save the Green Planet! ". Opowiada ona o mężczyźnie, który wierzy, że obce istoty planują atak na Ziemię. Po przeprowadzeniu dochodzenia, polegającego głównie na oglądaniu filmów sci-fi, utwierdza się on w przekonaniu, że przywódca istot pozaziemskich przebywa na Ziemi pod postacią prezesa dużej spółki chemicznej. Chcąc ocalić ludzkość, bohater porywa domniemanego przybysza z obcej planety w nadziei, że w ten sposób inwazja kosmitów zostanie powstrzymana.Aktualnie filmografię reżysera zamykają