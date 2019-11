Zac Efron porozmawia z "Królem Dżungli", Johnem McAfee

Getty Images © Rich Polk



To Zac Efron , a nie Seth Rogen , zostanie ostatecznie jedną z gwiazd planowanego od sześciu lat filmu. Aktor wcieli się w dziennikarza magazynu "Wired", który przeprowadził wywiad z owianym niesławą Johnem McAfee.Podstawę scenariusza stanowi artykuł "Wired" pod tytułem "John McAfee's Last Stand". Bohaterem tekstu jest oczywiście McAfee, multimilioner i twórca programu popularnego programu antywirusowego. Mężczyzna wykorzystał fortunę do założenia w środkowoamerykańskiej dżungli własnego królestwa podobnego do tego, które w "Jądrze ciemności" stworzył pogrążony w szaleństwie Kurtz. Z czasem McAfee zaczął coraz bardziej przypominać bohatera książki Josepha Conrada.Ostatnio w McAfee miał wcielić się Michael Keaton ), który zajął miejsce Johnny'ego Deppa , wiązanego z projektem jeszcze w 2017 roku. I ten aktor musiał jednak zrezygnować. A jako że zdjęcia ruszają w I kwartale 2020 roku, znalezienie odtwórcy głównej roli to dla twórców priorytet.Niezmiennie za reżyserię odpowiadają Glenn Ficarra