Zack Snyder nie rozumie hejtu na Amber Heard

Zack Snyder nie wie, dlaczego ludzie nie lubią Amber Heard

Znienawidzona Amber Heard

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Temat Amber Heard wypłynął w obszernym wywiadzie, który Snyder udzielił portalowi "The Hollywood Reporter". Reżyser został kolejną znaną hollywoodzką postacią, która stanęła w obronie aktorki.- powiedział Snyder . - Zack Snyder miał już okazję pracować z Amber Heard . Reżyser spotkał aktorkę na planie widowiska. Co prawda musiał projekt porzucić z powodów osobistych, ale ostatecznie swoją wizję filmu (i Mery , którą grała Heard ) pokazał światu w filmie Amber Heard ma wkrótce powrócić jako Mera w widowisku. Jednak od czasu jej rozstania z Johnnym Deppem i głośnych procesów sądowych fani filmowi nie kryją się w sieci ze swoją nienawiścią do niej.Była nawet petycja, która domagała się jej usunięcia z filmuTo nie nastąpiło. Jednak po sieci krążą pogłoski, że rola Heard w ostatecznej wersji widowiska została mocno ograniczona. Oficjalnie również to nie zostało potwierdzone. Jaka jest prawda, dowiemy się już za parę tygodni, kiedy film trafi do kin.Za Amber Heard mogły wstawić się znane osoby, alejest jedynym projektem z jej udziałem, który czeka na premierę. W tym roku w kinach był też wyświetlanyz jej udziałem. W filmie tym pełniła też funkcję producentki. Na chwilę obecną aktorka nie ma innych projektów w planach.