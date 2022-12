Czy Harvey Weinstein jest winny gwałtu? Znamy wyrok!

Czy Harvey Weinstein zgwałcił cztery kobiety?

Zwiastun filmu "Jednym głosem"

Po dziesięciu dniach dyskutowania ława przysięgłych wydała wyrok w sprawie czterech kobiet, które oskarżyły o producenta Harveya Weinsteina o gwałt i napaść seksualną. Proces toczył się przed sądem w Los Angeles. Weinstein odbywa już wyrok 23 lat pozbawienia wolności zasądzony w procesie o gwałty przed sądem w Nowym Jorku.Wytoczony producentowi proces dotyczy gwałtu i napaści seksualnych, jakich Weinstein miał dokonać na czterech kobietach między 2004 a 2013 rokiem.Ława przysięgłych uznała Weinsteina winnym zarzucanych mu czynów w stosunku do Jane Doe #1, czyli gwałtu, seksu oralnego z użyciem przemocy oraz penetracji obcym przedmiotem z użyciem przemocy.Za te czyny Weinstein może teraz otrzymać karę w wysokości od 18 do 24 lat pozbawienia wolności.W przypadku Jane Doe #3 ława przysięgłych uznała, że Harvey Weinstein jest niewinny zarzucanej napaści na tle seksualnym.W przypadku Jane Doe #2 i Jane Doe #4 (Jennifer Siebel Newsom) członkowie ławy przysięgłych nie byli w stanie uzgodnić jednomyślnego wyroku. Te dwie sprawy wrócą więc w nowym procesie. W przypadku pierwszej z kobiet dziesięciu członków uznało, że Weinstein jest winny. W przypadku Newsom ośmiu członków było za wyrokiem skazującym.W skład ławy przysięgłych wchodziło dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety. Harvey Weinstein nie zeznawał w procesie. Nie przyznawał się do winy. Jego prawnicy starali się przekonać, że Jane Doe 1 i 2 kłamały, a w przypadku Jane Doe 3 i 4 doszło do stosunków seksualnych, ale odbyły się one za zgodą kobiet, które w ten sposób chciały posunąć do przodu swoją karierę.Niedawno do kin wszedł film " Jednym głosem ", który przedstawia kulisy pracy dziennikarek, dzięki którym sprawa nadużyć seksualnych Harveya Weinsteina ujrzała światło dzienne. Zwiastun filmu możecie obejrzeć poniżej: