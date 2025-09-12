Serial "Pan i Pani Smith" w tarapatach. Prace nad 2. sezonem wstrzymane

Czarne chmury zebrały się nad serialem Amazonu "Pan i Pani Smith". Jak donoszą amerykańskie media, studio wstrzymało przygotowania do realizacji drugiego sezonu bez podania nawet przybliżonego terminu, kiedy prace mogłyby zostać wznowione.
Nowa obsada, nowe miejsce. Co dalej z serialem "Pan i Pani Smith"
Przypomnijmy, że wokół serialu "Pan i Pani Smith"
zamieszanie trwa już od dłuższego czasu. Najpierw studio zdecydowało się przenieść produkcję drugiego sezonu z Nowego Jorku do Los Angeles (Kalifornia dała nawet ponad 20 milionów dolarów dofinansowania w postaci ulg finansowych). Potem przyszła wieść, że w głównych rolach pojawią się nowe osoby: Sophie Thatcher
i Mark Eydelshteyn
, co rozpoczęło spekulacje, że "Pan i Pani Smith
" zmieni się w serial-antologię, gdzie każdy sezon opowiadać będzie inną historię z inną obsadą.
Latem sporo mówiło się o tym, kto może się gościnnie pojawić w serialu. Wymieniani byli m.in.: Lily-Rose Depp
, Francesca Scorsese
, Levon Hawke
, Wagner Moura
i Gael Garcia Bernal
. Jednak podobno żadne umowy nie zostały podpisane.
A teraz okazuje się, że twórczyni serialu Francesca Sloane właśnie podpisała nowy kontrakt z HBO
i w jego ramach przygotuje trzeci sezon serialu "Wielkie kłamstewka
".
New Regency, które produkuje serial "Pan i Pani Smith
" na zlecenie Amazon MGM Studios, wierzy, że zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku. Jednak milczenie Amazonu w tej sprawie nie napawa optymizmem.
Zwiastun serialu "Pan i Pani Smith"