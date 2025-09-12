Newsy Filmy Serial "Pan i Pani Smith" w tarapatach. Prace nad 2. sezonem wstrzymane
Serial "Pan i Pani Smith" w tarapatach. Prace nad 2. sezonem wstrzymane

Czarne chmury zebrały się nad serialem Amazonu "Pan i Pani Smith". Jak donoszą amerykańskie media, studio wstrzymało przygotowania do realizacji drugiego sezonu bez podania nawet przybliżonego terminu, kiedy prace mogłyby zostać wznowione.

Nowa obsada, nowe miejsce. Co dalej z serialem "Pan i Pani Smith"



Przypomnijmy, że wokół serialu "Pan i Pani Smith" zamieszanie trwa już od dłuższego czasu. Najpierw studio zdecydowało się przenieść produkcję drugiego sezonu z Nowego Jorku do Los Angeles (Kalifornia dała nawet ponad 20 milionów dolarów dofinansowania w postaci ulg finansowych). Potem przyszła wieść, że w głównych rolach pojawią się nowe osoby: Sophie Thatcher i Mark Eydelshteyn, co rozpoczęło spekulacje, że "Pan i Pani Smith" zmieni się w serial-antologię, gdzie każdy sezon opowiadać będzie inną historię z inną obsadą.


Latem sporo mówiło się o tym, kto może się gościnnie pojawić w serialu. Wymieniani byli m.in.: Lily-Rose Depp, Francesca Scorsese, Levon Hawke, Wagner Moura i Gael Garcia Bernal. Jednak podobno żadne umowy nie zostały podpisane.

A teraz okazuje się, że twórczyni serialu Francesca Sloane właśnie podpisała nowy kontrakt z HBO i w jego ramach przygotuje trzeci sezon serialu "Wielkie kłamstewka".

New Regency, które produkuje serial "Pan i Pani Smith" na zlecenie Amazon MGM Studios, wierzy, że zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku. Jednak milczenie Amazonu w tej sprawie nie napawa optymizmem.

Zwiastun serialu "Pan i Pani Smith"




