Koniec zdjęć do "Mortal Kombat 2"!

Co wiemy o "Mortal Kombat 2"

Zwiastun filmu "Mortal Kombat"

to kontynuacja filmu z 2021 roku. Za kamerą stoi twórca pierwszej części, Simon McQuoid . Scenariusz napisał Jeremy Slater (" Umbrella Academy ") do spółki z Edem Boonem . Fani mają jednak nadzieję, że tym razem na ekranie zobaczą tytułowy turniej.W obsadzie jest wiele powracający gwiazd. Pojawią się też nowe twarze. Największą ekscytację widzów wywołuje oczywiście obecność, które zagra znany z serialu " The Boys Twórcy i gwiazdy filmu zapewniają fanów, że film będzie nie tylko oddawał sprawiedliwość serii gier, ale też wyznaczy nowy standard adaptacji gier wideo. To odważne słowa, ale fani wydają się na razie nastawieni pozytywnie.był jedną z ofiar strajku aktorów w 2023 roku. Pierwotnie jego premiera była planowana na ten rok. Teraz jednak film nie ma oficjalnej daty.O końcu prac na planie poinformował wcielający się w Kunga Lao Max Huang wrzucając do sieci te oto zdjęcia: