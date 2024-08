Oto teaser 2. sezonu zapoczątkowanej przez "Dahmera" antologii Ryana Murphy'ego

Zobacz teaser serialu "Potwory: Historia Lyle'a Erika Menéndezów"

Serial "Potwory: Historia Lyle'a Erika Menéndezów" trafi na Netflix już 19 września. Zobaczcie krótką zapowiedź wideo:"Potwory: Historia Lyle'a Erika Menéndezów" to drugi sezon cyklu Ryana Murphy'ego zapoczątkowanego przez " Historię Jeffreya Dahmera ". Opowie on prawdziwą historię braci Erika i Lyle'a Menéndezów. W 1996 roku zostali oni skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia za zabójstwo swoich rodziców, Joségo i Mary Louise "Kitty" Menéndezów. Obaj przyznali się do winy, twierdzą jednak, że do czynu tego popchnęły ich lata przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, jakiej doznawali w domu.W braci Erika i Lyle'a Menéndezów, wcielą się Cooper Koch Chloë Sevigny wystąpią jako ich rodzice – José i Mary Louise "Kitty" Menéndezowie. W obsadzie jest też Ari Graynor , która zagra Leslie Abramson, jedną z najwybitniejszych obrończyń w Los Angeles w latach 80. i 90., która została główną doradczynią Erika Menendeza.W maju 2023 roku Erik i Lyle Menéndezowie złożyli dokumenty z prośbą o ponowne zbadanie sprawy. Powodem tej decyzji są słowa Roya Rosselló, byłego członka meksykańskiego boysbandu Menudo, który twierdzi, że jako 14-latek padł ofiarą molestowania ze strony Joségo Menéndeza.Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że poza serialem Ryana Murphy'ego na Netflix trafi także dokument poświęcony sprawie braci Menéndez.