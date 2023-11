Miał wysłać Toma Cruise'a w kosmos, a robi z gwiazdy "Bridgertonów" Świętego

Regé-Jean Page jako Simon Templar

Zapracowany Doug Liman

Zwiastun serialu "Zwerbowany", którego dwa odcinki wyreżyserował Liman

to nowa wersja opowieści o Simonie Templarze, lepiej znanym jako Święty. Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że ma to być reinwencja postaci i świata, a nie powtórka z rozrywki.Pierwotnie w tej wersji główną rolę miał zagrać Chris Pine , a za kamerą miał stanąć Dexter Fletcher Page przejął rolę w 2021 roku. Został też producentem filmu.Simon Templar to złodziej i mistrz kamuflażu, który jest czymś na kształt współczesnego Robin Hooda. Postać stworzył pisarz Leslie Charteris , który poświęcił swojemu bohaterowi szereg powieści i opowiadań. Templar pojawiał się zarówno w filmowych, jak i telewizyjnych produkcjach.Tymczasem dla Douga Limana jest to kolejny filmowy projekt, z którym się związuje.Na premierę czeka Jakiem Gyllenhaalem , czyliW postprodukcji jestw którym główne role zagrali: Matt Damon W produkcji są aktualnie dwa filmy Limana Ewanem McGregorem w roli głównej orazo grupie wkurzonych pracowników.