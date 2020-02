"Aladyn 2" w drodze na ekran

W wytwórni Disneya ruszyły prace nad kontynuacją ubiegłorocznego megahituDo napisania scenariusza zostali zatrudnieni John Gatins ) i Andrea Berloff ).Choć oficjalnie tego jeszcze nie potwierdzono, powrót trójki odtwórców głównych ról - Meny Massouda Naomi Scott - wydaje się oczywisty. Na razie nie wiadomo, czy za kamerą stanie ponownie Guy Ritchie to aktorska wersja klasycznej animacji Disneya z lat 90. Film zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów.Tytułowy bohater to uroczy rozrabiaka, którego domem są ulice miasta Agrabah. Pragnie on porzucić życie drobnego złodziejaszka, ponieważ wierzy, że został stworzony do ważniejszych rzeczy. Pewnego dnia w jego ręce trafia magiczna lampa oliwna. Aladyn niechcący wywołuje zamkniętego w niej Dżina - kolorową postać nie z tego świata, która obiecuje spełnić trzy życzenia chłopaka.