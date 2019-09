"Aladyn" od 25 września na Blu-ray i DVD

Aladyn ( Mena Massoud ) to uroczy uliczny rozrabiaka o dobrym sercu, który wierzy, że któregoś dnia odmieni się jego los złodziejaszka. Pewnego dnia na ulicach miasta ratuje z opałów Księżniczkę Dżasminę ( Naomi Scott ), córkę Sułtana ( Navid Negahban ), która wymknęła się z pałacu. Księżniczka marzy, aby móc odkrywać świat, dążyć do rozwoju królestwa Agrabahu i dbać o dobrobyt jego mieszkańców. Niestety jej nadopiekuńczy ojciec nie pozwala jej na zbyt wiele i sądzi, że udane małżeństwo zapewni szczęście córce. Tymczasem przebiegły czarnoksiężnik Dżafar ( Marwan Kenzari ), cieszący się zaufaniem Sułtana doradca, druga osoba w państwie, obmyśla plan przejęcia tronu. Przypadkowo w jego spisek zostaje zamieszany Aladyn, którego Dżafar wykorzystuje go do zdobycia magicznej lampy oliwnej. Bohater niechcący wywołuje zamkniętego w niej Dżina ( Will Smith ) i dzięki jego mocy zostaje zamieniony w Księcia Alego, który będzie godny, aby starać się o rękę Dżasminy. Aladyn i Dżin zaprzyjaźniają się, a księżniczka poddaje się ich urokowi. Wspólnie wyruszają w niebezpieczną i pasjonującą podróż, podczas której ich wiara w siebie i wzajemna miłość wystawione zostaną na próbę.- Dziennik video: "Przed tobą go maluję tu"- Niewykorzystana piosenka: "Desert Moon"- Guy Ritchie: Dżin kina- Nie ma takich dwóch jak jeden Dżin- Sceny niewykorzystane- Teledyski (Speechless" z Naomi Scott, A Whole New World" - ZAYNa i Zhavii Ward, A Whole New World (Un Mundo Ideal)" - ZAYNa i Becky G.)- Wpadki z planu