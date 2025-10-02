Newsy Filmy David Harbour zagra u boku Pedro Pascala w filmie Tony'ego Gilroya
Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Co powiecie na spotkanie Davida Harboura z Pedro Pascalem? Aktor znany m.in. ze "Stranger Things" oraz "Thunderbolts*" negocjuje występ w filmie "Behemoth!", który przygotowuje Tony Gilroy.   
     

Getty Images


Szczegóły filmu "Behemoth!pozostają owiane tajemnicą. Wiemy jedynie to, co zdradził w jednym z wywiadów Tony Gilroy: fabuła ma kręcić się wokół postaci wiolonczelisty.

Zdjęcia ruszą jesienią w Los Angeles. Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery. Projekt powstaje dla należącego do Disneya studia Searchlight Pictures. Gilroy kontynuuje tym samym współpracę z Disneyem, dla którego zrealizował dwa sezony serialu "Andor".

Pedro Pascal ma wystąpić w roli głównej. Czy to on będzie tajemniczym wiolonczelistą? Czas pokaże. Nie wiemy też, w kogo ma wcielić się Harbour.
        
David Harbour, najbardziej znany z roli Jima Coopera w serialu "Stranger Things" ma w swojej filmografii takie produkcje jak "Gran Turismo", "Dzika noc", "Hellboy", "Czarna wdowa" oraz "Thunderbolts*".

Najnowszy film ze Studia Marvel "Thunderbolts" przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?

