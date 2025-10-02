David Harbour zagra u boku Pedro Pascala w filmie Tony'ego Gilroya

Co powiecie na spotkanie Davida Harboura z Pedro Pascalem? Aktor znany m.in. ze "Stranger Things" oraz "Thunderbolts*" negocjuje występ w filmie "Behemoth!", który przygotowuje Tony Gilroy.
Davida Harbour wystąpi w "Behemoth!"
Getty Images © Kevin Mazur
Szczegóły filmu "Behemoth!"
pozostają owiane tajemnicą. Wiemy jedynie to, co zdradził w jednym z wywiadów Tony Gilroy
: fabuła ma kręcić się wokół postaci wiolonczelisty. Zdjęcia ruszą jesienią w Los Angeles. Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery.
Projekt powstaje dla należącego do Disneya studia Searchlight Pictures. Gilroy
kontynuuje tym samym współpracę z Disneyem, dla którego zrealizował dwa sezony serialu "Andor
". Pedro Pascal
ma wystąpić w roli głównej. Czy to on będzie tajemniczym wiolonczelistą? Czas pokaże. Nie wiemy też, w kogo ma wcielić się Harbour
. David Harbour
, najbardziej znany z roli Jima Coopera w serialu "Stranger Things
" ma w swojej filmografii takie produkcje jak "Gran Turismo
", "Dzika noc
", "Hellboy
", "Czarna wdowa
" oraz "Thunderbolts*
".
