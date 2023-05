"Blade": Marvel wstrzymał prace nad filmem. Wszystko z powodu strajku scenarzystów

"Blade" zatrzymany



Wszyscy scenarzyści nowego "Blade'a"



Kim jest Blade?



Pech wciąż prześladuje twórców nowej ekranizacji komiksu. W związku z trwającym aktualnie strajkiem scenarzystówzmuszone było po raz kolejny opóźnić start prac na planie zdjęciowym.Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu producenci ogłosili, że(" Detektyw ") pisze nową wersję scenariusza filmu. Niestety, kilka dni później w Hollywood wybuchł wspomniany wyżej strajk i świeżo zaangażowany autor zmuszony był zaprzestać prac nad tekstem. W efekcie zaplanowane na czerwiec zdjęcia w Atlancie zostały odwołane. W tej chwili nie wiadomo, kiedy twórcy będą w stanie wejść na plan.Przypomnijmy, że w najbliższych miesiącach mają rozpocząć się zdjęcia do dwóch innych produkcji Marvela: " Deadpoola 3 " oraz " Thunderbolts ". W tej chwili nie wiadomo, czy w przypadku tych projektów studio zdecyduje się na ten sam krok co w przy filmie " Blade ".Więcej na temat odbywającego się aktualnie strajku scenarzystów możecie przeczytać TUTAJ Marvel szykuje się do realizacji nowegood kilku lat. Do zagrania tytułowej roli został zatrudniony dwukrotny laureat Oscara Mahershala Ali . Pierwotnie scenariusz miała przygotować Stacy Osei-Kuffour , która pracowała przy takich serialach jak. Potem jej miejsce zajął także specjalista od seriali Beau DeMayo ).Jesienią ubiegłego roku z posadą reżysera pożegnał się Bassam Tariq . Wkrótce potem jego miejsce zajął Yann Demange . Wraz z nim do projektu trafił kolejny scenarzysta - Michael Starrbury ). I to właśnie jego tekst poprawiał Pizzolatto , gdy wybuchł strajk.w zeszycie "Tomb of Dracula No. 10". Szybko stał się ulubieńcem czytelników. Bohater stanowi hybrydę człowieka i wampira, ponieważ jego matka podczas porodu została ugryziona i zabita przez krwiopijcę. Blade służy ludziom i zwalcza wampiry, zaś jego opiekunem jest sędziwy uczony – mistrz wiedzy tajemnej.W postać Blade'a na dużym ekranie wcielał się dotychczas Wesley Snipes , który zagrał go w trzech filmach:(1998),(2002) i(2004).