Będzie bijatyka ze świata "Awatara" - "Avatar Legends: The Fighting Game"

Do sieci trafił zwiastun nowej bijatyki na podstawie anime "Awatar: Legenda Aanga". Grę przygotowują Paramount i Gameplay Group, a produkt ma trafić w ręce graczy latem 2026 roku.
"Avatar Legends: The Fighting Game" – co wiemy o grze?
Gra ma opowiedzieć oryginalną historię, a twórcy kładą nacisk na mobilność postaci. Oprócz trybu fabularnego gracze mogą liczyć na wsparcie crossplayu i netcode, aby mogli grać online na różnych platformach. Premiera planowana jest na Nintendo Switch 2, PC (poprzez Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Oficjalna strona produktu na Steamie jest już dostępna
, dzięki czemu gracze mogą dodać grę do listy życzeń. Tytuł - "Avatar Legends: The Fighting Game" – może jeszcze ulec zmianie.
W zwiastunie pokazano ręcznie rysowaną grafikę 2D oraz bohaterów, wśród których znaleźli się m.in. Aang, Zuko, Sokka, Azula oraz Toph. Ma się też pojawić Korra z "Legendy Korry
", będącej kontynuacją oryginalnego serialu. Na start dostępnych będzie 12 postaci.
"Awatar: Legenda Aanga
" to anime emitowane oryginalnie w latach 2005-2008, opowiadające o świecie, w którym mieszkańcy podzieleni są na cztery grupy: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi, Nomadów Powietrza i Naród Ognia. Produkcja doczekała się już pełnometrażowej ekranizacji w reżyserii M. Nighta Shyamalana
, jak również aktorskiego serialu
produkcji Netflixa.
"Avatar Legends: The Fighting Game" - zwiastun