RECENZJA: "Kobieta z kabiny 10" | Netlix. Keira Knightley jak Herkules Poirot?

Wśród najchętniej oglądanych filmów w Polsce na platformie Netflix (zaraz po "Vinci 2"!) znalazła się jedna z nowości platformy: "Kobieta z kabiny dziesiątej".
Kryminał detektywistyczny z Keirą Knightley
w roli głównej to adaptacja powieści Ruth Ware
o walecznej dziennikarce śledczej, która podczas luksusowego rejsu po norweskim wybrzeżu staje się świadkiem tajemniczej zbrodni.
Na ekranie występują też: Guy Pearce
, Hannah Waddingham
("Ted Lasso
") i Gugu Mbatha-Raw
("The Morning Show
"). Za kamerą stanął natomiast Simon Stone
, reżyser, który dla Netfliksa zrealizował już wcześniej film "Wykopaliska
".
My już "Kobietę z kabiny 10
" wiedzieliśmy, a swoimi wrażeniami dzieli się Maciej Niedźwiedzki. Przeczytajcie jego RECENZJĘ
, by dowiedzieć się, czy współczesny kryminał potrafi jeszcze zaskoczyć.
Znajdziecie ją POD LINKIEM TUTAJ
. Detektywistyczne kino od łamania schematów woli ich przestrzeganie
– zaczyna swoją recenzję Maciej Niedźwiedzki. Czy tak samo jest z "Kobietą z kabiny 10
"?
Jak przeczytacie dalej: Punkt wyjściowy filmu Simona Stone'a jest aż nadto znajomy. Laura Blacklock (Keira Knightley) to ceniona dziennikarka śledcza. W dorobku ma już niejedną rozwiązaną sprawę, zawsze staje w obronie słabszych, zadaje właściwe pytania i nigdy nie odpuszcza, w szczególności najmożniejszym tego świata.
Mimo tych ogranych tropów, autor zauważa, że film odwraca standardowe kryminalne pytanie: Utrzymującym uwagę zabiegiem, ogrywanym w pierwszym akcie filmu, jest przesunięcie pytania z "kto zabił?" na "kto został zabity?".
Czy to właśnie ta tajemnica wystarczy, by zatrzymać nas przy ekranie?
A co można powiedzieć o głównej bohaterce granej przez Keirę Knightley
? Bo jako topowa hollywoodzka gwiazda z dwiema nominacjami do Oscara to właśnie ona jest tu dla widzów największym wabikiem. Od początku główna bohaterka portretowana jest jako osoba twardo stąpająca po ziemi, emocjonalnie stabilna i pewna.
A czy to pomaga w budowaniu jej ekranowej wiarygodności?
