"Bridgertonowie" wracają. Nowe intrygi i skandale już w marcu

O czym opowiadają "Bridgertonowie"?

Netflix udostępnił teaser drugiego sezonu serialu " Bridgertonowie " będącego jedną z najpopularniejszych produkcji w historii platformy. Nowe odcinki zadebiutują w serwisie już 25 marca. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:W serialu " Bridgertonowie " śledzimy losy Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości. Bridgertonowie " to romantyczny, skandalizujący i błyskotliwy serial, który pokazuje, że prawdziwa przyjaźń jest ponadczasowa, z siłą rodziny lepiej nie zadzierać, a o miłość zawsze warto walczyć. Scenariusz został zainspirowany bestsellerowymi powieściami autorstwa Julii Quinn