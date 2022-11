Neonowy zwiastun serialu Refna dla platformy Netflix. Kiedy premiera?

Co wiemy o serialu "Kowbojka z Kopenhagi"?

Zwiastun serialu "Kowbojka z Kopenhagi"

Platforma Netflix zaprezentowała pełen zwiastun duńskiego serialu Nicolasa Windinga Refna Kowbojka z Kopenhagi ". Klip ujawnia również datę premiery.Światowa premiera serialu Refna Kowbojka z Kopenhagi " miała miejsce we wrześniu na festiwalu w Wenecji. Na platformie Netflix pojawi się zaś 5 stycznia.Główną bohaterką jest enigmatyczna Miu ( Angela Bundalovic ). Po latach zależności jest na skraju nowego początku. Przemierza złowrogi krajobraz przestępczego świata Kopenhagi i poszukuje sprawiedliwości. Po drodze spotyka swoją nemezis, Rakel (Lola Corfixen). Wspólnie wyruszają w podróż przez to, co naturalne i nadprzyrodzone. Przeszłość przekształca i definiuje ich przyszłość i orientują się, że nie są same, że jest ich wiele. Kowbojka z Kopenhagi " jest pierwszym duńskim projektem Refna od półtorej dekady.