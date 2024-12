"Czarnoksiężnik z Oz": rubinowe trzewiki Judy Garland sprzedane! Kwota robi wrażenie

Rubinowe trzewiki sprzedane! Kwota robi wrażenie

Rubinowe tzewiki, które Judy Garland nosiła na planie "Czarnoksiężnika z Oz"

Słynne rubinowe trzewiki, które Judy Garland nosiła na planie " Czarnoksiężnika z Oz ", zostały sprzedane na aukcji za 28 milionów dolarów. Po doliczeniu prowizji dla firmy Heritage Auctions, która czuwała nad procesem, kwota osiągnęła 32,5 miliona dolarów.– skomentował Joe Maddalena z Heritage Auctions.Trzewiki zostały zaprojektowane przez Gilberta Adriana, głównego kostiumografa MGM. W 1970 roku, gdy studio zorganizowało sprzedaż swoich gadżetów, trafiły do Michaela Shawa. Umieścił on je w instytucjach na terenie Stanów Zjednoczonych, m.in. w mieszczącym się w Minnesocie Muzeum Judy Garland. Skradziono je w 2005 roku. 13 lat później FBI odnalazło je u Terry'ego Jona Martina, byłego mafiosa, który wierzył, że nie są pokryte cekinami, lecz prawdziwymi diamentami.Po odzyskaniu trzewików Shaw zdecydował się je wystawić na aukcji. Przyciągnęła ona ponad 1 800 oferentów z całego świata. Cena wywoławcza wynosiła 100 tysięcy dolarów.Wyreżyserowany przez Kinga Vidora Czarnoksiężnik z Oz " trafił na ekrany kin w 1939 roku. Film został nagrodzony Oscarami za najlepszą muzykę oraz piosenkę "Over the Rainbow" w wykonaniu Judy Garland . Przypominamy zwiastun: