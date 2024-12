Wesołych Świąt! Wybieramy najlepsze filmy dla całej rodziny

The Wizard of Oz

Gdy na ekranach kin króluje musical " Wicked ", święta mogą być dobrą okazją do nadrobienia filmowego oryginału. Wyreżyserowany przez Kinga Vidora Czarnoksiężnik z Oz " trafił na ekrany kin w 1939 roku. Główna bohaterka Dorotka zostaje porwana przez potężne tornado, które przenosi ją do czarodziejskiej krainy Oz. Aby uchronić się przed zemstą strasznej czarownicy, musi dotrzeć do tytułowego czarnoksiężnika i poprosić o pomoc. Po drodze spotyka mieszkańców fantastycznego świata, którzy towarzyszą jej w podróży. Długa droga staje się momentem na przezwyciężenie własnych słabości, w tym zwyklej dziecięcej nieśmiałości i strachu. Film został nagrodzony Oscarami za najlepszą muzykę oraz piosenkę "Over the Rainbow" w wykonaniu Judy Garland . Nie bez powodu stał się klasykiem, zaskakującym pomysłowością i wykonaniem, a także ponadczasowym przesłaniem.