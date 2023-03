Najlepsze filmy i seriale o czarodziejach. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

W filmach i serialach skierowanych do dzieci zwykle nie ma miejsca na eksperymenty. Animacja Disneya " Fantazja " to przede wszystkim forma ekspresji, a nie środek dotarcia do grupy najmłodszych widzów. Studio stworzyło miniaturowe segmenty stanowiące ilustracje do utworów muzyki klasycznej. Po latach z seansu najbardziej zapamiętana jest Myszka Miki w roli ucznia czarnoksiężnika próbującego naśladować czary rzucane przez mistrza. Wyszstko odbywa się w rytm utworu Paula Dukasa . W przeciwieństwie do bohatera, animatorzy ze studia doskonale wiedzieli, co robią i w pełni zaprezentowali swoje nadprzyrodzone moce ożywiania obrazów. Tak powstała początkowo niedoceniona produkcja, która znalazła swoje duchowe rozwinięcie w powstałej na przełomie wieków " Fantazji 2000 ".