"Święci z Bostonu 3" bez Troya Duffy'ego. Reedus i Flanery wracają do ról

"Święci z Bostonu" wracają. Co wiemy o projekcie?

O czym opowiadają "Święci z Bostonu"? Zobacz zwiastun

Szczegóły fabuły nowej odsłony " Świętych z Bostonu " nie są na razie znane. Norman Reedus Sean Patrick Flanery powrócą do swoich ról. Trwają poszukiwania reżysera. Troy Duffy , który stał za sterami oryginału i jego sequela z 2009 roku, planuje kontynuować historię braci MacManus w serii książek. Wśród producentów znaleźli się Basil Iwanyk i Erica Lee z Thunder Road Pictures oraz Todd Myers i Peter D. Graves z Dragonfly Films.– skomentował Basil Iwanyk.– powiedział Todd Myers z Dragonfly Films.Perspektywa powrotu do roli Murphy'ego MacManusa cieszy także Normana Reedusa Święci z Bostonu " obchodzą w tym roku 25-lecie premiery. Poza Normanem Reedusem Seanem Patrickiem Flanerym w filmie wystąpili m.in. Willem Dafoe Billy Connolly . Zobaczcie zwiastun:Młodzi bracia MacManus pewnego dnia zadzierają w barze z rosyjską mafią, która dręczy mieszkańców ich okolicy. Połamawszy gnaty gangsterom zaczynają wierzyć, że odkryli swoje powołanie. Co więcej: uważają, że Bóg wybrał ich, by byli narzędziem Jego zemsty czyli zabili wszystkich złoczyńców w Bostonie (na początek). Bracia zaopatrują się w broń i ruszają zapolować na przestępców. Niebawem miasto aż huczy od opowieści o ich krwawych dobrych uczynkach, a gazety nazywają ich Świętymi z Bostonu. Krwawym tropem braci rusza policja i genialny agent FBI Paul Smecker.