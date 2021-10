"Diuna 2" powstanie! Premiera w październiku 2023

Koniec domysłów, spekulacji, niedomówień. Legendary i Warner Bros. oficjalnie ogłosili, że " Dune: Part Two " powstanie. Premiera kinowa planowana jest na 20 października 2023 roku.Legendary jest głównym producentem widowiska (przy pierwszej części wyłożyło 75% budżetu), Warner Bros. zajmuje się przede wszystkim dystrybucją. I właśnie o formie dystrybucji oba studia ostatnio rozmawiały. Jak podaje Deadline, Legendary chciało się zabezpieczyć przed powtórką z sytuacją części pierwszej, gdzie wbrew woli studia właściciele Warner Bros. zdecydowali, że widowisko trafi jednocześnie do kin i na platformę HBO Max. " Dune: Part Two " będzie miało premierę wyłącznie w kinach.Oczywiście funkcję reżysera będzie ponownie pełnił Denis Villeneuve , który od samego początku wymyślił sobie, że jego ekranizacja "Diuny" Franka Herberta będzie dwuczęściowym widowiskiem.Pierwszy film trafił do kin na świecie we wrześniu i był wtedy hitem. W miniony weekend "Diuna" zadebiutowała w Stanach z wynikiem 41 mln dolarów, co jest otwarciem powyżej oczekiwań. Obecnie " Diuna " jest już 13. najbardziej kasowym filmem tego roku mając na swoim koncie w skali całego globu 223 miliony dolarów.