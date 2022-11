"Doktor Who": BBC ujawniło, kto zagra nową towarzyszkę bohatera

"Doktor Who": nowy Doktor, nowa towarzyszka



Kim jest Doktor?

Znana z " Coronation Street Millie Gibson dołączyła do obsady kultowego serialu science fiction " Doktor Who ". Brytyjska aktorka wcieli się w Ruby Sunday, towarzyszkę tytułowego bohatera granego tym razem przez Ncutiego Gatwę . Pierwsze odcinki z ich udziałem zadebiutują na antenie BBC w przyszłoroczne Boże Narodzenie.- deklaruje Gibson Showrunnerem nowego sezonu będzie doskonale znany fanom serialu Russell T Davies . Przypomnijmy: to właśnie walijski scenarzysta w 2005 roku namówił BBC do wznowienia " Doktora Who " po 16 latach przerwy, a potem do 2010 roku nadzorował realizację kolejnych odcinków.- ekscytuje się Davies Doktor Who " zadebiutował na antenie BBC w 1963 roku i wkrótce stał się międzynarodowym popkulturowym fenomenem. Tytułowym bohaterem serialu jest kosmiczny poszukiwacz przygód, a także ostatni przedstawiciel pozaziemskiej rasy Władców Czasu. Doktor przemierza wszechświat w TARDIS, statku wyglądającym jak niebieska budka policyjna. Podróżując w czasie i przestrzeni, ratuje planety i cywilizacje, a także spotyka słynne historyczne postaci. Kosmita potrafi regenerować swoje ciało, za każdym razem zmieniając przy tym wygląd oraz osobowość. Jodie Whittaker od 2017 roku wciela się w trzynastą inkarnację Doktora. Aktorka jest pierwszą kobietą, która otrzymała możliwość grania kultowej postaci. Ostatni odcinek serialu z jej udziałem zostanie wyemitowany pod koniec tego roku.