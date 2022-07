"Drago". Stallone wściekły, że "Rocky" dostaje kolejny spin-off

Sylvester Stallone oskarża producenta o chciwość

Zwiastun filmu "Creed II"

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że MGM szykuje się do realizacji filmu " Drago ". Projekt jest spin-offem " Rocky'ego IV ". Wśród tych, którzy nie są zachwyceni pomysłem realizacji filmu, znalazł się odtwórca i pomysłodawca postaci Rocky'ego Balboy Stallone opublikował w mediach społecznościowych post, w którym w bardzo ostrych słowach wypowiada się o pomyśle powstania " Drago ". Choć nie wymienia go z nazwiska, w poście są jasne odniesienia do producenta Irwina Winklera i jego synów, którzy dysponują prawami do Rocky'ego , z czym od dawna Stallone nie może się pogodzić. Decyzję o produkcji " Drago " widzi więc jako najnowszy cios chciwego producenta, który uparcie nie chce oddać gwiazdorowi praw do cyklu, który przecież Stallone stworzył.Aktor wyraźnie odcina się od " Drago " i twierdzi, że nigdy nie chciał, by cykl o Rockym był wykorzystywany przez pozbawionych honoru chciwców. Wyraża wielki żal, że producenci wysysają ostatnie resztki z serii i zniszczą ją do końca. Stallone przeprasza za zaistniałą sytuację fanów i zastanawia się, jak producenci mogą spoglądać na swoje odbicia w lustrze.Choć pierwszy " Rocky " powstał w głowie Sylvestra Stallone'a , to jego jedynymi producentami (i właścicielami praw) byli Robert Chartoff Irwin Winkler . Stało się tak, ponieważ obaj panowie zastawili swoje domy i zaryzykowali wszystko, by sfinansować produkcję, która w tamtym czasie w Hollywood wydawała się ryzykowna. Kiedy seria została wskrzeszona w 2006 roku, film " Rocky Balboa " miał szóstkę producentów, w tym Irwina Winklera oraz jego dwóch synów Davida Charlesa , którzy związani są także z cyklem " Creed ". Stallone pojawiał się w spin-offie " Creed " jako mentor tyłowego bohatera. Miał również zagrać w planowanym na przyszły rok filmie " Creed III ". Ostatecznie jednak zrezygnował z udziału, ponieważ nie zgadzał się na kierunek, w jakim poszła fabuła. Wtedy twierdził jednak, że wspiera film.