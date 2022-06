"E.T." i "Szczęki" po raz pierwszy w kinach IMAX. Niestety, tylko w USA

Hity Stevena Spielberga w Imaksach

Zwiastun filmu "E.T."



3 2 1 0





Universal Pictures i Amblin Entertainment ogłosiły, że w amerykańskich kinach Imax zadebiutują wkrótce dwa klasyczne filmy Stevena Spielberga . Widownia w USA po raz pierwszy w historii zobaczy na gigantycznych ekranach " E.T. " i " Szczęki ".Pierwszy tytuł pojawi się w Imaksach 12 sierpnia w 40. rocznicę amerykańskiej premiery. " E.T. " to historia wyjątkowej przyjaźni między Elliottem, samotnym chłopcem żyjącym na jednym z kalifornijskich przedmieść, a mądrym przybyszem z obcej planety, który gubi się na Ziemi. Kiedy Elliott usiłuje pomóc przyjacielowi skontaktować się z jego planetą, obaj muszą unikać naukowców i agentów rządowych za wszelką cenę pragnących wykorzystać przybysza do swoich celów. Wszystko to prowadzi do wspaniałej przygody, większej od wszystkiego, co mogli sobie wyobrazić. E.T. " zarobił na całym świecie blisko 800 milionów dolarów, stając się najbardziej kasowym filmem w historii kina. Rekord odebrał mu dopiero inny film Spielberga - nakręcony 11 lat później " Park Jurajski ". Historia przyjaźni chłopca i kosmity podbiła także serca członków Akademii Filmowej. Widowisko zdobyło 9 nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film roku i reżyserię.Jeśli chodzi o " Szczęki ", imaksowa premiera filmu zaplanowana jest na 2 września. Ekranizacja powieści Petera Benchleya rozgrywa się w wakacyjnym kurorcie Amity Island. Pewnego dnia na plaży zostają odnalezione zwłoki młodej dziewczyny. Szef policji, Martin Brody ( Roy Scheider ), odkrywa, że sprawcą śmierci jest olbrzymi rekin-ludojad. Władze miasta w obawie przed stratą zysków nie zgadzają się na zamknięcie kąpieliska. Na konsekwencje tej decyzji nie trzeba czekać długo - rekin zabija kolejnych plażowiczów. Burmistrz pod naciskiem Brody'ego ostatecznie zezwala na wynajęcie zawodowego łowcy rekinów, Quinta ( Robert Shaw ). Wraz z nim na polowanie wyrusza Brody oraz oceanolog Matt Hooper ( Richard Dreyfuss ). Szczęki " trafiły do kin latem 1975 roku. Film z miejsca stał się popkulturowym fenomenem. W historii zapisał się także jako pierwszy wakacyjny blockbuster. Wpływy z box office'u wyniosły blisko pół miliarda dolarów, co zapewniło dreszczowcowi Spielberga tytuł najbardziej dochodowej produkcji roku. " Szczęki " zdobyły także trzy Oscary, w tym za kultową muzykę Johna Williamsa – napisał w oficjalnym oświadczeniu Jim Orr, prezes krajowej dystrybucji kinowej w Universal Pictures -