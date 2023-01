Netflix: polski Top 10 tygodnia – w Nowy Rok z nowościami i starymi ulubieńcami

Imawa no Kuni no Alice

(Sezon 2) Arisu ( Kento Yamazaki ) i Usagi ( Tao Tsuchiya ) próbują odkryć sekrety Borderland, aby odnaleźć drogę powrotną do prawdziwego świata. Trafiają do miejsca, które zdaje się kluczem do rozwikłania tajemnicy, gdzie spotykają przyjaciół, wrogów oraz twórcę tej "gry", który stoi za wszystkim. Czy uda im się wrócić do realnego świata po zebraniu wszystkich kart?