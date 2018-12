"Faworyta" i "Zimna wojna" wykluczone z walki o nagrody WGA

znalazły się na liście filmów, które nie będą walczyć on nominacje do nagród Gildii Scenarzystów (Writers Guild of America).Wspomniane tytuły nie spełniają wszystkich wytycznych opisanych w dokumencie znanym jako Minimum Basic Agreements, który określa kwestię praw i obowiązków, jakim podlegają scenariusze pisane przez członków WGA (Writers Guild of America).Z rywalizacji o nominacje do nagród wykluczono również następujące filmy:. O nagrody Gildii nie mogą też walczyć nieanglojęzyczneoraz polskaNiespełnianie kryteriów Gildii nie wpłynie jednak zapewne na oscarowe szanse przynajmniej niektórych ze wspomnianych filmów.Nominacje do 71. nagród Gildii Scenarzystów zostaną ogłoszone w poniedziałek 7 stycznia. Laureatów poznamy 17 lutego.