BAFTA 2019: "Roma" najlepszym filmem. "Faworyta" ma 7 statuetek

Getty Images © Chris Jackson



W niedzielę wieczorem poznaliśmy zwycięzców 72. edycji nagród BAFTA . Jak się okazało gala przebiegła pod dyktandem dwóch filmów:. Ten pierwszy zdobył najwięcej statuetek. Ten drugi został uznany najlepszym filmem roku.w sumie zdobyła cztery statuetki. Doceniono ją za reżyserię i zdjęcia. Wygrała też w kategorii najlepszy film zagraniczny., która rozpoczynała wieczór z dwunastoma nominacjami, również okazała się być wielkim wygranym. Obraz zdobył aż siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu brytyjskiego oraz aktorek pierwszo-i drugoplanowej.Dominacjaokazała się złą wiadomością dla nominowanej w czterech kategoriach polskiej. Trzy statuetki przegrała z, a czwartą (za scenariusz oryginalny) właśnie zTrzecim i zarazem ostatnim filmem, który zakończył galę z więcej niż jedną wygraną, był. Obraz zdobył dwie statuetki: za dźwięk i dla najlepszego aktora. Do interesującego wydarzenia doszło, kiedy Rami Malek pojawił się na scenie. Aktor podziękował bowiem m.in. Dexterowi Fletcherowi , ale o Bryanie Singerze nie wspomniał nawet słowem. Warto pamiętać, że choćpodpisane jest nazwiskiem Singera , to po jego zwolnieniu właśnie Fletcher została zaangażowany, by dokończyć realizację filmu.Nominowane w siedmiu kategoriachi w sześciu kategoriachzakończyły wieczór mając po jednej wygranej na koncie.Największym przegranym był. Obraz miał siedem nominacji, ale nie zdobył żadnej statuetki.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej: