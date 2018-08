"Holiday" Isabelli Eklöf zwycięzcą 18. MFF Nowe Horyzonty

– tak swój werdykt uzasadnia Jury w składzie: Fred Kelemen (przewodniczący; niemiecki reżyser i operator; bohater ubiegłorocznej retrospektywy na Nowych Horyzontach), Valeska Grisebach (niemiecka reżyserka, zeszłoroczna laureatka Grand Prix za), Anna Jadowska (reżyserka nagradzanych), Michał Marczak (autor docenionych na Sundance) oraz Claudia Landsberger (specjalistka od międzynarodowego marketingu filmowego, producentka kreatywna).W swoim filmie Isabella Eklöf portretuje uwodzicielski świat współczesnej przestępczości (postaci w większości pochodzą z Danii), w którego sidła wpada główna bohaterka, Sascha. Upojenie blichtrem przeplata się tu z niezwykłą brutalnością, a kobiece ciało jest traktowane jako kolejny dodatek do kolekcji luksusowych towarów.Nagrodę w imieniu zwyciężczyni odebrał Ali Abbasi , z którym wspólnie stworzyła(Gräns) – również pokazywaną na tegorocznych Nowych Horyzontach.Laureatem Nagrody Publiczności został(Da xiang xi di er zuo) w reżyserii pochodzącego z Chin Hu Bo , który zmarł tragicznie w zeszłym roku. Siedzący słoń to jego fabularny debiut i zarazem ostatni film. W trakcie wrocławskiej gali wręczenia nagród został odczytany list Béli Tarra , filmowego nauczyciela Hu Bo W tym roku po raz pierwszy została przyznana także Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej dla najmłodszego artysty/artystki MFF Nowe Horyzonty, ufundowana przez Grażynę Błęcką-Kolską Jana Jakuba Kolskiego . Wyróżnienie, które trafiło w ręce Zuzanny Grajcewicz za film, to gest wsparcia i wotum zaufania dla talentu twórczyni.Jak zaznaczają fundatorzy,Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 25 lipca – 4 sierpnia. Więcej szczegółów na www.nowehoryzonty.pl