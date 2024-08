Hit lata "It Ends With Us" bez szans na sequel. Przez konflikt na planie

Dlaczego "It Starts With Us" ma znikome szanse na realizację?

Zwiastun filmu "It Ends With Us"

jest ekranizacją powieści Colleen Hoover pod tym samym tytułem. To historia Lily Bloom, która ma za sobą skomplikowaną przeszłość. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan, stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania. Hoover napisała kontynuację pod tytułemI w tym właśnie tkwi problem. Jak bowiem donoszą nieoficjalnie różne źródła,Według nich nie ma takiej siły, która sprawiłaby, że mogliby znów wspólnie pracować.Oficjalnie nie wiemy nic na temat konfliktu. To, że na planie były problemy, widzowie zaczęli podejrzewać, kiedy okazało się, że Justin Baldoni nie pojawia się podczas oficjalnych imprez promujących film w towarzystwie pozostałych członków obsady. Baczne oko internautów wypatrzyło również fakt, że tylko jeden aktor śledzi instagramowe konto reżysera.Nieoficjalnie mówi się również, że Blake Lively miała inną wizję filmu i przygotowała konkurencyjną wersję montażową. I to ta wersja ostatecznie trafiła do kin. Lively przyznała dodatkowo w jednym z wywiadów, że jedną z kluczowych scen napisał dla niej jej mąż Ryan Reynolds . Te rewelacje były podobno szokiem dla Baldoniego , który wierzył, że scena została zaimprowizowała. Lively może jednak pożałować swoich słów, bo niechcący wepchnęła męża na minę. Reynoldsowi grozi bowiem łatka łamistrajka. Zdjęcia dozaczęły się już po rozpoczęciu strajku scenarzystów. Reynolds , który jest członkiem Gildii Scenarzystów, nie mógł więc w czasie strajku pracować nad scenariuszami filmów, które nie miały dyspensy ze strony gildii. A produkcjabyła na celowniku scenarzystów, którzy protestowali przed planem filmu i doprowadzili do przerwania zdjęć.