"Karate Kid: Legends": Ralph Macchio i Jackie Chan na pierwszych zdjęciach

W " Karate Kid: Legends " Daniel przybywa do Pekinu na zaproszenie Mr. Hana. Ten chce, by pomógł mu w trenowaniu młodego Li Fonga (w tej roli). Czy jednak różne osobowości są w stanie skutecznie nauczyć młodego adepta karate wszystkie, co musi wiedzieć, by wygrać?Za nowy film odpowiada, znany z netfliksowych produkcji " The End of the F***ing World " i " To nie jest OK ".W filmie " Karate Kid: Legends " pojawi sięjako Daniel LaRusso (bohater pierwszych trzech filmów cyklu oraz serialu " Cobra Kai ") orazjako Mr. Han (postać z remake'u z 2010 roku).Młody chłopak przeprowadza się z mamą do Chin. Początkowo jest zagubiony w nowym miejscu, lecz wkrótce poznaje samotnego dozorcę budynku.