Jackie Chan, Ralph Macchio i Karate Kid. Oto plakat nowego filmu

Legendy uniwersum "Karate Kid" łączą siły

Zwiastun filmu "Karate Kid" z 2010 roku

W filmie " Karate Kid: Legends " pojawi sięjako Daniel LaRusso (bohater pierwszych trzech filmów cyklu oraz serialu " Cobra Kai ") orazjako Mr. Han (postać z remake'u z 2010 roku).Plakat nowego filmu możecie obejrzeć poniżej. Plakat ujawnia też datę premiery. Film trafi do kinW " Karate Kid: Legends " Daniel przybywa do Pekinu na zaproszenie Mr. Hana. Ten chce, by pomógł mu w trenowaniu młodego Li Fonga (w tej roli). Czy jednak różne osobowości są w stanie skutecznie nauczyć młodego adepta karate wszystkie, co musi wiedzieć, by wygrać?Z informacji docierający po panelu na NYCC wynika, że możemy spodziewać się wielu scen walk. W każdym razie w samym zwiastunie było ich pełno.Za nowy film odpowiada, znany z netfliksowych produkcji " The End of the F***ing World " i " To nie jest OK ".