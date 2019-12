"Kill Bill 3" z szansą na realizację

Od premieryminęło już 16 lat, a fani wciąż żyją nadzieją, że Quentin Tarantino powróci do tego świata. I nie jest to nadzieja bezpodstawna. Ostatnio podsycił ją sam reżyser. Tarantino był w tym tygodniu gościem programu "Andy Cohen Live", gdzie potwierdził, że istnieje realna szansa na realizację filmu. Dodał nawet, że po wielu nieudanych próbach wymyślenia dalszego ciągu historii Panny Młodej w końcu udało mu się znaleźć pomysł, z którego jest zadowolony.Niestety, nawet jeśli Tarantino będzie chciał coś z tym pomysłem zrobić, to nie uczyni tego w najbliższym czasie. Obecnie reżysera zajmują inne projekty. Napisał sztukę teatralną i przygotowuje 5-odcinkowy serial telewizyjny. Ma też powieść do ukończenia.Czybędzie ostatnim filmem Quentina Tarantino ? A może reżyser zrezygnował z planu nakręcenia zaledwie dziesięciu dzieł kinowych? Czas pokaże.