Wszystkie odcinki serialu KLANGOR już dostępne w CANAL+ online

Serial "KLANGOR" - najnowsza produkcja CANAL+ ORIGINAL – jest w całości dostępny w CANAL+ online. Wszystkie osiem odcinków możesz już teraz oglądać na canalplus.com. Prywatny maraton z "KLANGOREM" to doskonały pomysł na nadchodzące dni – w końcu zaczynamy weekend!

Jeżeli nie możesz oderwać się od serialu i tłumiąc głos rozsądku odpalasz na laptopie odcinek za odcinkiem – to uprawiasz binge-watching. Wraz z zachodzącą od lat zmianą sposobu konsumpcji mediów, zjawisko to staje się coraz bardziej popularne. W taki sposób seriale lubi oglądać chociażby Arkadiusz Jakubik , odtwórca głównej roli Rafała Wejmana w serialu " KLANGOR ". Arkadiusz Jakubik w wywiadzie dla "To&Owo".Wszyscy, którzy tak jak znany aktor nie są w stanie przyjmować serialu w wydzielonych dawkach, po jednym odcinku, mają teraz możliwość obejrzenia " KLANGORU " za jednym zamachem! Intrygująca fabuła osnuta wokół zaginięcia nastolatki na pewno okaże się na tyle wciągająca, że wielu widzów nie spocznie, nim nie pozna rozwiązania zagadki.Serial " KLANGOR " spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem zbierając pochlebne opinie dziennikarzy.Określany był jako "ciekawie się zapowiadający", "przyciągający świetną obsadą", "z imponującymi zdjęciami", "intrygujący". W recenzjach pierwszych odcinków podkreślano, że widz bardzo szybko "wsiąka" w historię opowiadaną w serialu i ma ochotę sięgnąć po kolejny odcinek. Czy można chcieć więcej?– Tomasz Raczek.– Łukasz Muszyński, Filmweb.pl– Anna Tatarska, VogueWszystkie 8 odcinków serialu " KLANGOR " możesz oglądać już teraz - kiedy chcesz, z kim chcesz, w wygodnej usłudze online canalplus.com . Na stronie znajdziesz też wiele specjalnych materiałów wideo poświęconych serialowi oraz pozostałe produkcje CANAL+ ORIGINAL (m.in. " Belfer ", " Kruk ", " Żmijowisko "), a także setki innych polskich i zagranicznych filmów oraz seriali w ofercie VOD.Poznaj pełną filmowo-serialowo-sportową ofertę CANAL+ online na canalplus.com CANAL+ online to serwis streamingowy będący połączeniem unikalnych seriali i filmów na życzenie oraz sportu i informacji na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić wygodnie w miesięcznym modelu subskrypcyjnym. Z serwisu CANAL+ online można korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz Apple TV. Serwis wspiera również technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na wygodne przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Z serwisu można korzystać na dwóch urządzeniach w tym samym momencie.