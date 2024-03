"Kobieta z..." – zwiastun już dostępny!

Zwiastun filmu "Kobieta z..."

O filmie "Kobieta z..."

– Nie jest łatwo opowiedzieć całą historię życia jednej osoby, nie jest też łatwo uchwycić jej serce i duszę, uczucia, cierpienia, radości i doświadczenia w spójną i wciągającą historię, z którą każdy może się utożsamić – pisał w Wenecji Alex Billington z redakcji FirstShowing.net, podkreślając, że Małgorzacie Szumowskiej i Michałowi Englertowi się to udało. Film zebrał same pozytywne recenzje na portalu Rotten Tomatoes – światowe redakcje nie szczędziły pochwał polskiej produkcji:– Variety– The Hollywood Reporter– Cineuropa– Indiewire– AwardswatchOprócz Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik Bogumiły Bajor , w filmie występują m.in. Jerzy Bończak Światowa premiera filmu miała miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji (Konkurs Główny). Następnie był prezentowany na licznych festiwalach na całym świecie: Busan IFF, Sao Paolo IFF, Saloniki FF, Scanorama, QCinema FF, Goa FF, Tbilisi IFF, Les Arcs i Göteborgu. W najbliższym czasieobejrzą widzowie BFI Flare: London LGBTIQ+ Film Festival, gdzie film będzie prezentowany obok m.in " Love Lies Bleeding " z Kristen Stewart – bilety na polski film zostały wyprzedane, a organizator musiał zaplanować dodatkowe seanse.Na zaproszenie Miucci Prady odbędzie się specjalny pokaz w Fundazione Prada w Mediolanie. Przed twórcami również pierwsze pokazy w Stanach Zjednoczonych.Kolejne pokazy odbędą się w ramach KINOTEKA Polish Film Festival, International Film Festival of Uruguay, Crossing the Screen IFF, Istanbul IFF, Sofia IFF, University College London, Polish Film Festival in Singapore, Seattle IFF, Sydney IFF, Festival Internacional de Cine en Guadalajara i Munich IFF.wejdzie do kin w całej Europie – film został sprzedany do Włoch, Francji, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, krajów Beneluksu, Szwajcarii, Szwecji, Islandii, Grecji, Cypru, Ukrainy, Czech i Słowacji. Międzynarodowy agent sprzedaży, Memento International, prowadzi rozmowy w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.