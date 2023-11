"Królestwo Planety Małp": jest pierwszy zwiastun! Szykuje się nie lada widowisko

"Królestwo Planety Małp" - zwiastun

Co wiemy o nowej "Planecie małp"?

. Akcja rozgrywa się wiele lat po zakończeniu tamtego widowiska. Powstało wiele małpich społeczności.Inne tak przekształciły jego nauki, by stanowiły fundament. TymczasemI wtedy pojawia się wśród małp przywódca, któryi zmusza je do odkrywania. Inna małpa po tym, jak jest świadkiem upadku swego ludu,, by odnaleźć wolność. Kluczem w tej wyprawie okaże się. Ta jednak ma własne plany...Autorami scenariusza są Josh Friedman Patrick Aison . W obsadzie znaleźli się Freya Allan Eka Darville oraz William H. Macy