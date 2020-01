"Klaus" triumfuje na gali nagród Annie

W sobotę odbyła się gala wręczenia nagród Annie przyznawanych za dokonania w świecie animacji. Wieczór był wielkim triumfem platformy Netflix, której tytuły zdobyły 19 statuetek. Siedem z nich powędrowało do rąk twórców, a trzy do osób pracujących przyzakończyła wieczór z dwiema statuetkami. Największym przegranym byli(osiem nominacji),(sześć nominacji) i(sześć nominacji). Żadnemu z nich nie udało się zdobyć choćby jednej nagrody.W kategoriach telewizyjnych największy triumf odniósł serial. Zdobył on cztery statuetki.Listę nagrodzonych w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ odc. Why Do We Have To Recycle?odc. Carried Awayodc. The Clientodc. The Secret War- Alva